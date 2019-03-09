أبوشقة: ثورة 19 مازالت محل تفسير وتحليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وصل منذ قليل المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إلى مقر منزل سعد زغلول، برفقة الدكتور هانى سري الدين، عضو الهيئة العليا، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، للاحتفال بالذكرى المائة لثورة 19 وتأسيس حزب الوفد.

وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد إن الوثائق المصرية تؤكد على إرادة الشعب المصري وعلى إرادته بالاستقلال، موضحا أن ثورة 19 لا زالت محل تفسير وتحليل ليس فى مصر ولكن في العالم أجمع ستظل دراسة.

وتابع: ثورة ١٩ أكدت أن لمصر إرادة وأن لشعب مصر إرادة، فهذه ثورة استمرت 5 أعوام لا يكل فيها بشر، حتى بيان ٢٨ سنة ١٩٢٢ باستقلال مصر عن الامبراطورية العثمانية، ومن ثم إنهاء الوصاية البريطانية، وإعلان مصر دولة مستقلة ذات سيادة.

وأضاف أن التاريخ سيقف أمام ثورة 19 نظرا لكونها ثورة فريدة على خلاف ثورات العالم قائلاً: رأينا الجميع يد واحدة المرأة والشباب.​