وزير الأوقاف: نختار عنوان خطبة الجمعة بميزان حساس لأنها موجهة للعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، إن الوزارة تعمل على ترجمة الخطبة الموحدة، إلى ١٠ لغات للتواصل الدولي والإنساني، مشيرا إلى أن اختيار موضوع الخطبة يتم مراعاة أنها خطبة دولية وليس خطبة خاصة بنا فقط، فيتم اختيار الموضوعات والكلمات بميزان حساس، فلن نسمح بوجود سلبيات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر السبت بأكاديمية الأوقاف، لاستعراض استعدادات الأوقاف، للمسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها ال 26، التحية لشيخ اﻻزهر فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، لإصدار بيان لتفنيد أفكار الجماعات الضالة والتأكيد علي ان الشهداء الحقيقيين هم شهداء الوطن المدافعون عنه وأما قتلى الجماعات الإرهابية فهو قتيل الباطل .

وأضاف جمعة، أن المنابر تحتشد الجمعة المقبلة للحديث حول مكانة الأم في ذكري عيد الأم المقبل، قائلا: "نحن نختار الموضوعات ذات القاسم الإنساني المشترك، فتستهدف من خطابنا المسلمين، والبشرية كلها لتعلم حقيقة الإسلام الوسطي، وأن ما تقوله الجماعات الإرهابية ليس له علاقة بالدين ".

وأوضح الوزير أن ترجمة الخطبة الموحدة للغات عديدة ليس بالأمر الهين فهناك فريق عمل يعمل خلف الأضواء لتحقيق الهدف المطلوب، ولدينا مجموعة من القيادات الشابة الواعية التى ستساهم بقوة في إعادة الفكر الوسطي من جديد ونسعى لأن يعلم العالم كله صورة الإسلام الحقيقية، فالإسلام جاء لصالح الانسانية كلها.