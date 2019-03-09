محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
أكد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى أهمية التصريحات التي أدلى بها اللواء عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، وأكد فيها أن هناك 1700 مواطن يمتلكون سيارات BMW ورغم ذلك يصرفون المقررات التموينية الشهرية، وأن إجمالي عدد المواطنين الذين يحصلون على التموين ويمتلكون سيارات فارهة 8 آلاف شخص، وأن من ضمن الـ 8 آلاف الذين يمتلكون سيارات فارهة يمتلك 1600 شخص سيارة مرسيدس و2600 شخص فولكس واجن و1400 شخص يمتلكون سيارات جيب وفرد واحد يمتلك سيارة هامر ويصرف بطاقة التموين.
وقدم حساسين، طلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية بنشر أسماء كل هؤلاء الذين يمتلكون السيارات الفارهة ويحصلون على دعم بطاقات التموين وهم لايستحقون هذا الدعم.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني يطالب بنشر أسماء 8 آلاف مواطن يمتلكون سيارات فارهة ويصرفون سلع البطاقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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