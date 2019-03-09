لمواجهة قوى الشر.. 6 لجان نقابية تعلن تأييدها لتعديل الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت عدد من اللجان النقابية تأييدها للتعديلات الدستورية المقترحة من قبل خمس أعضاء مجلس النواب، والت تمت الموافقة عليها بشكل أولي على أن يتم مناقشتها باستفاضة ومن ثم طرحها لاستفتاء شعبي خلال الفترة المقبلة.

وأيدت كافة اللجان النقابية بالجيزة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التعديلات الدستورية الجديدة، على أن يتم البدء في إعلان هذا التأييد في كافة وسائل الإعلام.

وأعلنت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة والتي تضم 500000 عامل في قطاعات مختلفة منها الكهرباء والطاقة المتجددة، ومياه الشرب والصرف الصحي، الموافقة على التعديلات الدستورية المرتقبة.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، بمركز أطفيح بالجيزة، بشكل كامل للتعديلات الدستورية المرتقبة، وذلك من أجل استقرار الوطن واستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية، مؤكدين الوقوف خلف القيادة السياسية والجيش والشرطة لمواجهة قوى الشر.

كما أيدت اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة لمشروعات الصرف بالجيزة، التعديلات الدستورية الجديدة حرصًا على استقرار الدولة واستمرار التنمية.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بمناطق قطاع تليفونات الجيزة، تأييدها للتعديلات الدستورية والتي تقدم بها خمس أعضاء مجلس النواب: "نحن في حالة استثنائية ولدينا ظروف أمنية صعبة تتعلق باستقرار البلاد".

وأيدت اللجنة النقابية المهنية لعمال النقل البري بالجيزة، التعديلات الدستورية المرتقبة لاستمرار مسيرة الإنجازات التي تحققت خلال فترة زمنية قصيرة ودعمًا لمصالح الوطن.