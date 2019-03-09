إسماعيل نصر الدين: الجماعة الإرهابية تستغل صفحات الرياضة والفن لنشر الشائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

حذر النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، من بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي من المفترض أنها متخصصة في الرياضة والمنوعات وتروج للشائعات والأكاذيب، قائلا: الجماعة الإرهابية تستغل هذه الصفحات التي تحظى بأكبر عدد من المتابعين لنشر الشائعات والأكاذيب.

وأضاف نصر الدين، أن هذه الجماعة جندت مجموعة من اللجان الإلكترونية لرصد حجم المتابعين على وسائل التواصل من أجل نشر الشائعات، والوقوف على الصفحات التي تحظى بأكبر عدد من المتابعين ووجدنا فى الفترة الأخيرة أن هناك بعض الصفحات المتخصصة فى الشأن الرياضي تقوم بالترويج للشائعات مستغلين عدد المتابعين على هذه الصفحات.

وتابع نصر الدين، أن هذه اللجان الإلكترونية تقوم بعمل شير لهذه الشائعات على الصفحات، حتى تصل لأكبر عدد من الشباب، واتضح جليا من خطة الجماعة الإرهابية أنهم يستهدفون صغار السن والمواطنين البسطاء الذين يعتمدون على مواقع التواصل فى تلقى المعلومات.

وطالب عضو مجلس النواب بسرعة تطبيق قانون الجريمة الإلكترونية على هؤلاء بالإضافة لتخصيص فريق عمل في كل مؤسسة لرصد مثل هذه الشائعات والرد عليها في الحال، مشيدا بالدور الذى يقوم به مركز المعلومات في التصدي لمثل هذه الشائعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تصل لأكثر من ٧٥% من حجم الشائعات التي يتم ترويجها خلال الفترة الأخيرة.​