أخبار مصر | "سعفان" يفتتح معرضا للفنون التشكيلية.. وجوائز مالية للفائزين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يفتتح معرضا للفنون التشكيلية.. وجوائز مالية للفائزين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، بديوان عام الوزارة، معرض الفنون التشكيلية، ويضم مجالات الرسم الزيتي، والرسم بأنواعه الأخرى، والتصوير الضوئي، والنحت والخزف والأعمال النحاسية، والأعمال النسوية، والأشغال اليدوية، والتصوير الضوئي، والخط العربي.

كما ضم المعرض لوحات إرشادية في القضايا التي يعاني منها المجتمع وتهدف إلي التوعية بمخاطر الإدمان، ومحو الأمية، وتنظيم الأسر، وترشيد الاستهلاك، والمشكلة السكانية وغيرها.

ويشارك في المعرض الذي يتسابق في أعماله عمال من شركات ومنشآت القطاع العام والأعمال العام، والخاص على المستوى القومي ويتم تحكيم المسابقة من قبل 4 متخصصين في المجالات السابقة من كلية الفنون التطبيقية، ويتم منح 24 جائرة في كل الفروع بواقع 8 جوائز في كل فرع من المسابقة ويحصل الفائز الأول علي 1000 جنيه، والثاني 750 جنيها والثالث 500 جنيه.

وقال الوزير: أن هذه اللوحات الفنية تحتاج إلى تعظيم دورها في السوق من خلال آلية تسويق فاعلة تضمن فتح أسواق داخليًا وخارجيًا لها، مقترحًا عقد شراكات بين أكثر من منتِج، كي تتم عملية التسويق الأمثل لهذه اللوحات التي تتميز بالجودة العالية، والسعر الجيد.

وقال: "يدخل في نطاق الآليات الفاعلة لضمان فتح أسواق جديدة لهذه اللوحات، بحث إمكانية فتح معارض دائمة داخل المحافظات التي ينتمي إليها المشاركين، بالاتفاق مع المحافظين، الأمر الذي من شأنه أن يضمن استمرارية إنتاج المعروضات، بل وتحديثها وتطوريها دائمًا، بما يتوافق مع احتياجات المستهلك، وفتح سبل وآفاق جديدة، تسهم في تسويق هذه المعروضات عالميًا، وتنمية وتنويع الأفكار، وتعظيم مهارات جميع المشاركين، بما سينتج من بنات أفكارهم من تطوير وتحديث".

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وأشاد الوزير بالصور والمنحوتات الفنية في المعرض، التي تتجلى فيها عظمة الفكر الإنساني، باعتبار الفن تعبيرًا راقيًا عما يدور في فكر وعقل الإنسان، فيعبر عنه بأحسن تعبير، ويصوره في أحسن تصوير، بما نراه من هذه الأعمال الفنية الرائعة، وأضاف: "الفن تعبير عن الجمال، والله جميل يحب الجمال".

وأعطى الوزير توجيهات لرئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة محمد عيسى، بضرورة تكريم جميع المشاركين في المعرض بإعطاء شهادات تقدير لهم، شكرًا لهم، وحثًا على بذل المزيد من هذه الأعمال الفنية المبدعة.

وقال:إن المعرض يأتي في إطار خطة الوزارة خلال مارس الجاري وتنظمه إدارة الخدمات العمالية بقطاع رعاية القوى العاملة، لاكتشاف القدرات الفنية للعمال وتشجيعهم بما يحفزهم على العمل والإنتاج، وسوف يمنح الفائزين الحاصلين على أعلى الدرجات فى موضوعات المسابقة جوائز مادية، فضلًا عن شهادة تقدير لجميع المشاركين.

وأوضح "سعفان أن الهدف من المسابقات شغل أوقات فراغ العمال بالهويات النافعة وإتاحة فرص التعارف والتنافس الشريف بين عمال المنشآت المختلفة، وتعميق وتأصيل القيم الروحية والقومية فى نفوس العمال وتوعيتهم بالقضايا القومية، وإشباع الميول والهوايات النافعة بين العمال عن طريق ممارسة الأنشطة الفنية ونشرها بين أكبر عدد من العمال وإتاحة الفرصة للتعبير عن الذات ما يساعد على تحقيق التوازن والاستمتاع بها، ما يؤدى إلى زيادة الإنتاج وتحسينه وتجويده.