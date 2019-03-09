أخبار مصر | وزير التعليم عن قلق أولياء الأمور: كل شئ مدروس.. ولا يوجد شيئا واحدا يدعو للقلق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم عن قلق أولياء الأمور: كل شئ مدروس.. ولا يوجد شيئا واحدا يدعو للقلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطلاب الذين لم يستلموا التابلت حتى الآن هم طلاب لم ينتهوا من الأوراق الخاصة بالتسليم.

وأشارت المصادر لـ"الخليج 365" إلى أن جميع المدارس الحكومية استلمت التابلت، وتم تركيب الشبكات بالإضافة إلى أن من يوجد لديه قلق بخصوص الشبكات فقد قامت الوزارة بالإعلان عن توافر شرائح للطلبة حتى يصل لهم الامتحان، أما المدارس الخاصة والشبكات الخاصة بها، المدارس الخاصة هى الملزمة بعملها وليس وزارة التربية والتعليم.

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "رصدنا جدلًا كبيرًا بسبب أن إمتحان شهر مارس "التدريبي" للصف الأول الثانوي سيكون "إلكترونيًا" رغم اننا قلنا هذا منذ يناير الماضي وقد عبر البعض عن تخوفهم من عدم جاهزية البنية التحتية في بعض المدارس".

وأضاف الوزير خلال تصريحات له على صفحته الرسمية على فيس بوك أن هذه هي التجربة الثانية للتعرف على طبيعة الأسئلة "بلا درجات" و"بلا تسريب" ومن الضروري أن نجرب النظام الإلكتروني للإمتحانات قبل شهر مايو.

وأشار الوزير خلال تصريحاته أنه سوف يتم توزيع SIM cards علي كل الطلبة وبالتالي يصلهم الامتحان مهما كانت حالة التوصيلات في المدرسة، وقال الوزير:" كل شئ مدروس والعمل علي قدم وساق، ولا داعي اطلاقا لأي قلق او ضجيج فقد فعلنا كل شئ للمساعدة وليس هناك شئ واحد يدعو للقلق".