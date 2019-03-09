أخبار مصر | برلماني في يوم الشهيد: مصر لن تنسى شهدائها الأبرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني في يوم الشهيد: مصر لن تنسى شهدائها الأبرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت فعاليات مؤتمر "معا يد واحدة ضد الإرهاب" منذ قليل، للاحتفال بيوم الشهيد، برئاسة اللواء سلامة الجوهري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بفندق هيلتون رمسيس بالقاهرة، لتكريم عدد من أسر الشهداء.

وفي بداية كلمته طالب اللواء سلامة الجوهري الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء.

وبدأ الجوهري كلمته بالآية الكريمة "ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا"، مضيفا أن هذا اليوم يواكب ذكرى يوم الشهيد فهو يوم العزة والشرف يوم الشهيد الذي يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة، فنيل الشهادة شرف يتمناه الجميع قادة وضباطا وصفا وجنودا.

وأكد الجوهري على أن يوم الشهيد مناسبة خالدة وتؤكد أن مصر لم ولن تنسى أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وتضحياتهم الطاهرة لتظل راية الوطن خفاقة، لافتا إلى أن مصر تحتفل بهذا اليوم لتذكر أبنائها أن هذا الوطن به شهداء أبرار قدموا أرواحهم الذكية فداءا للوطن وآخرون ما زالوا على قيد الحياة ينتظرون دورهم لنيل هذا الشرف الغالي، مضيفا أن شهداء مصر عبر التاريخ لا يعدوا ولا يحصوا فمنذ فجر التاريخ قدم أبناؤها أرواحهم فداء لها ودفاعا عنها ضد الهكسوس والتتار والمغول، فمصر هي دائما وأبدا مقبرة الغزاة ودرع الحماية للمنطقة كلها وقدمت خيرة شبابها ورجالها إبان الحملة الفرنسية وطيلة فترة الاحتلال الانجليزي من أجل جلاء المستعمر وكنا في مقدمة المدافعين عن فلسطين في حرب 1948 وتجلت بطولة أبناءها أثناء العدوان الثلاثي الغادر على بورسعيد وخلال حرب الاستنزاف التي أعقبت النكسة وفي حرب أكتوبر المجيدة التي ثأرت فيها مصر كرامتها محطمة أسطورة الجيش الذي لا يهزم.

وتابع "إن مصر تحيي يوم الشهد في وقت يكثر فيه شهداء الإرهاب الأسود الغاشم وضحاياه من العسكريين والمدنيين الذي بلغ عددهم قرابة الألف منذ ثورة يناير 2011 لذا فإن القوات المسلحة حريصة على إحياء هذه الذكرى عرفانا لهؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الذكية فداء للوطن وصونا لقدسية ترابة تارجين ورائهم الزوة المترملة والأم الثكلى والأب الحزين والأبناء والأخوة والأخوات".

وأكد الجوهري أن تزايد أعداد الشهداء لا يزيد المصريين ورجال الجيش والشرطة إلا عزما وإصرارا على استكمال المسيرة حتى ينالوا الشهادة ويلحقوا بزملائهم، مضيفا" إن قواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية تبذل جهدا خارقا لملاحقة الإرهابيين والقضاء على عناصرهم وبؤرهم الإرهابية في سيناء ومناطق الظهير الصحراوي وتأمين الحدود في كافة الاتجاهات الاستراتيجية عازمة على اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف حماية للوطن والمواطنين ودعما للاستقرار والتنمية المستدامة"، وطالب الجوهري الجميع بالتكاتف من أجل دحر الإرهاب والقضاء عليه لتسير قافلة التنمية والنمو الاقتصادي ودعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية بكافة ربوع مصر الغالية، مشيرا إلى أن الإرهاب أصبح أحد أهم الظواهر الخطيرة في عالمنا المعاصر وأصبح التصدي له من أهم المشاكل التي تواجه الدول حاليا.

وأضاف أن الإرهاب أظهر عجز المجتمع الدولي عن حماية نفسه نظرا لأن الإرهاب هو الذي يدمر الدولة ويعطل التنمية ويدمر التراث وينشر الفكر الظلامي ويبث الرعب والفزع ويشرد الأسر وينشر التعصب والكراهية والعنف والقتل وسفك الدماء بديلا عن التسامح وقبول الآخر إن من أهم أسباب فشل المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب هو رفض بعض الدول المساهمة في جهود المكافحة.