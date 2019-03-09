أخبار مصر | غلق 84 منشأة طبية مخالفة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق 84 منشأة طبية مخالفة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بغلق 84 منشأة طبية مخالفة بنطاق المحافظة لإدارتها بدون ترخيص وعدم توافر متخصصين في البعض منهم وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

وقال "المحافظ" إن قرارات الغلق جاءت من خلال حملات التفتيش التي قامت بها مديرية الشئون الصحة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على المنشآت الطبية خلال الشهر الماضي.

وأكد على استمرار الحملات على كافة المنشآت الصحية للتأكد من حصولها على الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بأي منشأة صحية تعمل فى المجالات التي تمس صحة المواطنين وذلك لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأضاف أن المنشآت الطبية التي تم غلقها شملت 30 منشأة بمركز ومدينة العياط و28 منشأة بمركز ومدينة البدرشين و13 بمركز ومدينة أبو النمرس و8 منشأت بحى الوراق و3 منشأت بحى الهرم ومنشأة بكلًا من مركزى الحوامدية ومنشأة القناطر.

مشيرًا أن المنشآت تنوعت ما بين عيادات تخصصية ومراكز حضانات ومعامل للتحاليل وعيادات أسنان ومراكز لعلاج الإدمان وعيادات نساء وتوليد ومراكز علاج طبيعى ومراكز أشعة وجناح عمليات غير مؤهل بأحد المراكز الصحية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها والتأكد من عدم تكرار فتحها بالمخالفة.

محافظ الجيزة يتفقد الحالات المرضية بمعهد القلب

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تفقد معهد القلب فرع منطقة المطار بحى شمال الجيزة لمتابعة حاله المرضى المترددين على المستشفى وتفقد مستوى الخدمات المقدمة لهم فى ظل الأقبال الكبير الذى يشهده المعهد لتوافد المواطنين عليه سواء من داخل أو خارج محافظة الجيزة.

حيث تفقد المحافظ مرضي عمليات القلب المفتوح والقسطرة موجها بتقديم كل سبل الراحة اللازمة لهم وتوفير الرعاية الصحية حتى تمام شفاءهم.

وحرص راشد على الجلوس وسط المواطنين داخل المعهد لمتابعة حالتهم المرضية وانتظام دخول المرضي لتلقى الكشف والاستشارات الطبية او صرف العلاج المقرر لهم.

وتفقد المحافظ أقسام الرعاية المركزة والعمليات والتعقيم والجراحات ومخازن الأدوية والسيولة والدم والبلازما موجها مسئولى التمريض ومسئولى التمريض ومسئولى صرف الادوية بالتعامل الجيد مع المرضي والتسهيل عليهم.

ووجه راشد مدير المعهد بسرعة توفير سرير الى أحد الحالات المرضية لحاجتها الشديدة لتلقى العلاج داخل المعهد وعدم قدرتها على الحركة وذلك عقب قيام السيدة بتقديم شكواهم للمحافظ خلال جولته داخل المعهد.

ودعا راشد خلال الجوله مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية بضرورة دعم معهد القلب والمساهمه فى توفير مزيد من الاسره لاستيعاب الأقبال الكبير من المرضي عليه فى ضوء الدور الاجتماعى الذى يجب على الجميع القيام به.

رافق المحافظ خلال الجوله اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ومحمد نور رئيس حى شمال الجيزة.