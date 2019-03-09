أخبار مصر | حملات توعوية لـ"تنظيم الأسرة" في 9 محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات توعوية لـ"تنظيم الأسرة" في 9 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، اليوم السبت، إطلاق مبادرة لزيادة الوعى لدى كافة المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة، تحت شعار "حقك تنظمي" في 9 محافظات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: إن المبادرة ستنطلق غدًا الأحد، وتنظم في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بضرورة إتاحة خدمات تنظيم الأسرة لكل المواطنين.

وأضاف أن المحافظات التسعة هي كلاً من الفيوم، والبحيرة، ودمياط، وأسيوط، والقليوبية، وبورسعيد، وجنوب سيناء، ومطروح، والإسكندرية.

من جانبها، قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة: إن هذه المبادرة، تندرج ضمن مبادرة "أيامنا أحلى"، والتي تهدف لتمتع جميع المواطنين بأفضل مستوى من المعرفة، والمعلومات، والخدمات الآمنة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، عبر تعزيز قدرة الأزواج، والأفراد على ممارسة حقهم الأساسي في أن يقرروا بحرية عدد الأطفال، والفترات الفاصلة بين انجاب كل طفل وأخر.

وأضافت "السنباطي"، أن المبادرات التي يطلقها قطاع تنظيم الاسرة والسكان، تهدف لزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة معدل استخدام وسائله، وخفض نسبة التوقف عن استخدامها، كما تعمل على خفض نسبة الاحتياجات غير الملباة.

وأشادت " السنباطي" بتعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد الأوروبي، في ملف تنظيم الأسرة، لافتة إلى أنه يتم استهداف القرى الأكثر احتياجاً طبقاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والأماكن الجاذبة للعمالة.

وأوضحت "السنباطي"، أن "المبادرة" تستهدف كلاً من المراهقين والشباب والأزواج، والسيدات في سن الإنجاب، والفتيات المقبلات على الزواج، والسيدات المتزوجات حديثاً ويرغبن في المباعدة بين الولادة، والسيدات فيما بعد سن الإنجاب سواء أمهات أو حموات، والرجال في مراحل العمر المختلفة، حيث سيتم عقد حملات توعوية تحت شعار "أسرتنا مثالية"، بالتزامن مع الحملات وقوافل الصحة الإنجابية التخصصية.

وأشارت إلى تنظيم لقاءات للرجال تحت شعار "كلام رجالة"، ولقاءات للسيدات من ربات البيوت تحت شعار "خمسة لصحتك"، ولقاءات للحموات تحت شعار "حماتي حياتي"، ولقاءات للسيدات العاملات في سن الإنجاب تحت شعار "نظمتي!"، ولقاءات للشباب تحت شعار "أسرتنا مثالية"، بالإضافة لتنفيذ عروض مسرحية، وأنشطة ثقافية في قصور الثقافة، ومراكز الشباب.

وقالت" السنباطي": إنه سيتم توعية الفئات المجتمعية المختلفة حول مخاطر الحمل المتكرر، والمتقارب، والمبكر، والمتأخر، وفوائد المباعدة بين الولادات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن تنظيم الأسرة والرد على الشائعات.

وأكدت أن مبادرة "حقك تنظمي"، ستتزامن مع قوافل وحملات توعية بالمحافظات التسعة المستهدفة، كما سيتم تكليف الرائدات الريفيات ومرشدات الجمعيات الأهلية بالمشاركة في الحملة، عبر الحصر والدعاية والترويج لها، ونشر الرسائل الصحية للترويج لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، بالشراكة مع المحافظات، ووزارات التعليم، والأوقاف، والجمعيات الأهلية، والمحليات.

وشارت إلى صرف خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية بالمجان ضمن المبادرة، عبر عيادات ثابتة، ومتنقلة، وفي المراكز الحضرية، والمستشفيات، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مع الاستعانة بإخصائيين نساء وتوليد لإجراء الكشف الطبي على المنتفعات وتقديم خدمات المشورة والصحة الإنجابية.