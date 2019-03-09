مصر | "الداخلية" تنعش خزينة الدولة بـ61 مليون جنيه مخالفات خلال أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تنعش خزينة الدولة بـ61 مليون جنيه مخالفات خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 61 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

وشملت القضايا ضبط (74064) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (59,595,729).

وفي مجال قضايا التهرب الضريبي: ضبط (1279) قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها:(148) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (81) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط (231) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، (40) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي، (71) قضية في مجال الجمارك، (217) حالة تحرى مدين ولجان فحص.

وتم التصالح فى (233) قضية بإجمالى متحصلات بلغت قيمتها (1,746,235مليون جنيه).

ياتى ذلك فى اطار جهود قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية بالاشتراك مع ادارتى مباحث الكهرباء والتهرب الضريبي.