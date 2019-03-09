مصر | "الأمن العام" يداهم 77 بؤرة إجرامية ويضبط 26 تشكيلا عصابيا و1322 قطعة سلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يداهم 77 بؤرة إجرامية ويضبط 26 تشكيلا عصابيا و1322 قطعة سلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع عن استهداف (77) بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن " دمياط ، بورسعيد، الإسماعيلية ، الشرقية"، وضبط (1322) قطعة سلاح ناري عبارة عن (126 بندقية آلية – 258 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 105 طبنجة – 833 فرد محلي الصنع – 3227 طلقة مختلفة الأعيرة – 1465 قطعة سلاح أبيض).

كما ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها (2 بندقية خرطوش – 5 فرد محلي – 24 طلقة مختلفة الأعيرة النارية – أدوات وأجزاء التصنيع)، وتم تنفيذ (509141) حكما قضائيا.

كما سقط فى قبضة القوات، (26) تشكيلاً عصابياً ضموا (75) متهماً، ارتكبوا (187) حادث سرقة متنوع.

تم ضبط (39) سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (46) حادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، إنتحال صفة ، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (64) متهم.

وضبط (305) قضية أحداث، (416) قضية مرافق عامة، (254243) مخالفة مرورية متنوعة، (1498) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها (1601) متهم.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.