مصر | "الأمن العام" يداهم 77 بؤرة إجرامية ويضبط 26 تشكيلا عصابيا و1322 قطعة سلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يداهم 77 بؤرة إجرامية ويضبط 26 تشكيلا عصابيا و1322 قطعة سلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع عن استهداف (77) بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن " دمياط ، بورسعيد، الإسماعيلية ، الشرقية"، وضبط (1322) قطعة سلاح ناري عبارة عن (126 بندقية آلية – 258 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 105 طبنجة – 833 فرد محلي الصنع – 3227 طلقة مختلفة الأعيرة – 1465 قطعة سلاح أبيض).
كما ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها (2 بندقية خرطوش – 5 فرد محلي – 24 طلقة مختلفة الأعيرة النارية – أدوات وأجزاء التصنيع)، وتم تنفيذ (509141) حكما قضائيا.
كما سقط فى قبضة القوات، (26) تشكيلاً عصابياً ضموا (75) متهماً، ارتكبوا (187) حادث سرقة متنوع.
تم ضبط (39) سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (46) حادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، إنتحال صفة ، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (64) متهم.
وضبط (305) قضية أحداث، (416) قضية مرافق عامة، (254243) مخالفة مرورية متنوعة، (1498) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها (1601) متهم.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
عاجل.. "الداخلية" تحبط محاولة خلية إرهابية زرع قنبلة بالجيزة ومصرع 7 من عناصرها
أكدت وزارة الداخلية، أنه استكمالا لجهودها في مجال مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني نفيد صدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامنا مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإخوانية الإعلامية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى.
وأضافت المعلومات أنه تنفيذا لذلك المخطط تعتزم مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية تنفيذ عمل عدائي بزرع إحدى العبوات بالجيزة مستقلين سيارة ربع نقل ومرتدين زي عمال الكهرباء للتمويه واتخاذهم أحد الأوكار التنظيمية بمنطقة أكتوبر وكرا لتصنيع تلك العبوات وللانطلاق منه لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.
وتم على الفور إعداد الأكمنة اللازمة حيث اشتبهت القوات في سيارة ربع نقل بيضاء اللون وحال اقترابهم منها بادر مستقليها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن إصابة أحد ضباط القوة المهاجمة ومصرع مستقلي السيارة وعددهم 3 تبين ارتداء اثنين منهما لملابس عمال كهرباء وعثر بحوزتهم على بندقية آلية عيار 7.62 × 39، طبنجة 9مم، العديد من الطلقات، وبتفتيش السيارة المشار إليها عثر على عبوة ناسفة معدة للتفجير وبعض الكابلات الكهربائية.
وكما أسفرت عمليات التتبع تحديد الوكر المشار إليه وتبين أنه شقة سكنية بأحد العقارات حيث تم تبادل إطلاق النار مع العناصر المتواجدة بداخلها والذي أسفر عن مصرع 4 "جار تحديدهم"، وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المتفجرة وبعض أدوات التصنيع" مادة R-salt، كيس رولمان بلي، 3 جهاز ريموت، 2 قناع غاز" وذاكرة تخزين "فلاش ميموري" وبعض الأوراق التنظيمية الخاصة بالجماعة الإرهابية، كذا عدد "3 بنادق آلية عيار 7.62 × 39، أفارول، 2 خوذة".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.