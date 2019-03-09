مصر | "عشش السكك الحديد" وكره.. سقوط "بوجي" وبحوزته 5 كيلو استروكس في الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عشش السكك الحديد" وكره.. سقوط "بوجي" وبحوزته 5 كيلو استروكس في الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة، من القبض على واحد من أشهر مروجي المخدرات، بمنطقة الدقي، وبحوزته 5 كيلو استروكس، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورودت معلومات للعقيد محمد حامد وكيل إدارة مكافحة المخدرات بقطاع أمن الجيزة، مفادها قيام "أحمد.إ.م.ع.ا"، وشهرته بوجي، عاطل، 29 سنة، ومقيم بالقاهرة، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من عشش السكة الحديد، دائرة قسم شرطة الدقي، وكرًا لمزاولة نشاطه الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهم على وجه السرعة.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد عدة ماموريات وأمكن ضبط المتهم حال تردده على دائرة القسم، وبحوزته 220 كيس مختلف الأحجام تحوي مادة الإستروكس المخدر، مبلغ مالي 530 جنية، وزنت إجمالي المضبوطات 5 كيلو جرام من مادة الإستروكس المخدر، وبمواجهته إعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

إخماد حريق "مركب نيلي" بالمعادي دون خسائر بشرية



سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق حريق مركب "ريفير بايونير"بالمعادى دون وقوع اصابت.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة إنه لا يوجد ضحايا او مصابين فى الحريق وأن رجال الحماية المدنية حاصروا النيران من جميع الجهات واخمدوها بعدما التهمت النيران أغلب أجزاء المركب الضخم.