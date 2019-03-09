مصر | "عشش السكك الحديد" وكره.. سقوط "بوجي" وبحوزته 5 كيلو استروكس في الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عشش السكك الحديد" وكره.. سقوط "بوجي" وبحوزته 5 كيلو استروكس في الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وورودت معلومات للعقيد محمد حامد وكيل إدارة مكافحة المخدرات بقطاع أمن الجيزة، مفادها قيام "أحمد.إ.م.ع.ا"، وشهرته بوجي، عاطل، 29 سنة، ومقيم بالقاهرة، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من عشش السكة الحديد، دائرة قسم شرطة الدقي، وكرًا لمزاولة نشاطه الآثم.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهم على وجه السرعة.
وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد عدة ماموريات وأمكن ضبط المتهم حال تردده على دائرة القسم، وبحوزته 220 كيس مختلف الأحجام تحوي مادة الإستروكس المخدر، مبلغ مالي 530 جنية، وزنت إجمالي المضبوطات 5 كيلو جرام من مادة الإستروكس المخدر، وبمواجهته إعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
إخماد حريق "مركب نيلي" بالمعادي دون خسائر بشرية
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق حريق مركب "ريفير بايونير"بالمعادى دون وقوع اصابت.
وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة إنه لا يوجد ضحايا او مصابين فى الحريق وأن رجال الحماية المدنية حاصروا النيران من جميع الجهات واخمدوها بعدما التهمت النيران أغلب أجزاء المركب الضخم.
ونشب مساء اليوم الخميس، حريق ضخم في مركب نيلى بكورنيش المعادى، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ8 سيارات اطفاء لاخماده.
وتلقى اللواء اسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة باندلاع حريق ضخم فى مركب نيلى، وعلى الفور انتقل رجال الأطفاء لاخماده ويكافح رجال الأطفاء لأخماد النار المشتعلة فى جسم المركب مع أنتشارها لجميع أجزائه بسبب وجود مواد سريعة الأشتعال بداخلها والاجزاء الخشبية بها.
وامر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم واخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.