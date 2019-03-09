مصر | ضبط عاطلين وبحوزتهما استروكس وسلاح ناري في المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين وبحوزتهما استروكس وسلاح ناري في المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على شخصين بحوزتهما سلاح ناري وذخائر وكمية من مخدر الأستروكس بقصد الاتجار بمنطقة المرج.

وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج من ضبط كلٍ من "جودة. س"، 30 سنة، عاطل، "إسماعيل. م"، 28 سنة، عاطل أثناء تواجدهما بمنطقة كفر الشرفا بدائرة القسم وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,500 كيلو جرام- مبلغ مالي، 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمخدر بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والتليفونات المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.