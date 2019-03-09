مصر | 27 أبريل.. الحكم في طعن بطلان قرارات التحفظ على أموال إنجي صادق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 27 أبريل.. الحكم في طعن بطلان قرارات التحفظ على أموال إنجي صادق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرارات التحفظ على أموال إنجي علاء صادق، للحكم بجلسة 27 أبريل المقبل.

اختصم الطعن الذي حمل رقم 17498 لسنة 63 قضائية، وذكر أن الحكم شابه العوار في التسبيب والفساد في الاستدلال.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بقبول الدعوى المقامة من نجلة الناقد الرياضي علاء صادق الهارب إلى دولة قطر، بإلغاء قرارات التحفظ على أموالها.