مصر | تجديد حبس 5 من العاملين بالسكك الحديدية في حادث جرار محطة رمسيس 15 يومًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 5 من العاملين بالسكك الحديدية في حادث جرار محطة رمسيس 15 يومًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس 5 من العاملين بالسكك الحديدية 15 يومًا على ذمة التحقيقات في حادث جرار محطة مصر بالقاهرة.

وكان النائب العام، أمر بحبس كل من مدير تشغيل القطارات بمحطة مصر، وناظر حوش أبو غاطش، وملاحظ مناورة أبو غاطش، واثنين من ملاحظي تشغيل قطارات أبو غاطش، على ذمة التحقيقات في حادث الجرار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس.