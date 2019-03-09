مصر | تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين في أحداث عنف الظاهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين في أحداث عنف الظاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في إعادة إجراءات محاكمته ما في "أحداث عنف الظاهر"، لـ30 مارس لحضور المتهم الأول من محبسه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.