مصر | شرطة مطار القاهرة تضبط 64 واقعة تزوير خلال شهر فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة مطار القاهرة تضبط 64 واقعة تزوير خلال شهر فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، في ضبط 64 واقعة تزوير خلال شهر فبراير.

وتمكنت الإدارة من ضبط عدد (64) حالة تزوير خلال شهر فبراير الماضي، حيث تبين اختلاف وتنوع أساليب التزوير المستخدمة بحسب جنسية الراكب والوجهة التي يرغب في التوجه إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حركة السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، والعمل على كشف أي محاولات للسفر أو الدخول للبلاد بطريقة غير شرعية عن طريق التزوير أو التلاعب فى جوازات السفر أو التأشيرات الخاصة بالدول.