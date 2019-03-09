انت الان تتابع طقس دافئ.. الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طقس معتدل - صورة أرشيفية يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهارا، شديد البرودة ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة. بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 12 23شبين الكوم 11 22طنطا 11 22دمنهور 10 21 الإسكندرية 11 21بلطيم 11 21 مطروح 07 19السلوم 08 20سيوة 09 24 بورسعيد 14 20دمياط 13 20 الزقازيق 09 23الإسماعيلية 08 23السويس 10 23 العريش 08 20رفح 09 20رأس سدر 11 23نخل 05 21نويبع بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 12 23

شبين الكوم 11 22

طنطا 11 22

دمنهور 10 21

الإسكندرية 11 21

بلطيم 11 21

مطروح 07 19

السلوم 08 20

سيوة 09 24

بورسعيد 14 20

دمياط 13 20

الزقازيق 09 23

الإسماعيلية 08 23

السويس 10 23

العريش 08 20

رفح 09 20

رأس سدر 11 23

نخل 05 21

نويبع 14 25

طابا 12 23

كاترين 05 20

الطور 14 23

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 14 24

مرسى علم 16 24

الفيوم 11 24

بنى سويف 11 24

المنيا 10 24

أسيوط 08 25

سوهاج 12 27

قنا 11 29

الأقصر 11 30

أسوان 12 31

أبوسمبل 13 29

الوادي الجديد 13 27

شلاتين 17 27

أبو رماد 16 26

راس حدربة 17 25

حلايب 18 24 اقرأ أيضا| الأرصاد: فصل الشتاء انتهى.. ومفيش مطر تاني

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