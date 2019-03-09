انت الان تتابع لماذا هتف الشعب فى ثورة 19: «عاش الهلال مع الصليب»؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

"تميز ألوان الملابس وتحريم ركوب الخيل ومنع حمل السلاح والسير جهة اليسار من الطريق والاستبعاد من بعثات التعليم" أسباب توتر العلاقة بين المسلمين والمسيحيين قبل ثورة 1919

"عاش الهلال مع الصليب"، هو الشعار الذي تعرف وتُميز به الثورة الخالدة 1919، لم يطلق هذا الشعار من فراغ، فحالة الانقسام التي خلقها الاحتلال، على مر السنوات التى سبقت الثورة، وازدادت حدتها مع اغتيال رئيس الوزراء حين ذاك بطرس غالي، كانت كفيلة بأن تدخل البلاد فى دوامة الصراعات، لينجو المحتل من مصارعة الباحثين عن الاستقلال. دائما ما تستدعي أعمال الدراما، مشهد المصريين، وهم يجوبون الشوارع، رافعين أعلام الاستقلال، ويهتفون باسم خالد الذكر سعد زغلول، مرددين الهتافات، لعل أبرزها كان هذا الشعار الذي أطلقه القمص سرجيوس من منبر الأزهر.

الحملة الفرنسية وتجبُّر المماليك والعثمانيين بالتزامن مع قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر كان يعيش المسيحيون فى 4 أحياء أبرزها حارة النصارى وشمال بركة الأزبكية، وكانت تفرض عليهم قيود منذ عهد المماليك وحتى العثمانيين، تتمثل فى تميز ألوان ملابسهم وتحريم ركوبهم للخيل وحمل السلاح، وأن يسيروا جهة اليسار

بالتزامن مع قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر كان يعيش المسيحيون فى 4 أحياء أبرزها حارة النصارى وشمال بركة الأزبكية، وكانت تفرض عليهم قيود منذ عهد المماليك وحتى العثمانيين، تتمثل فى تميز ألوان ملابسهم وتحريم ركوبهم للخيل وحمل السلاح، وأن يسيروا جهة اليسار من الطريق ليتركوا الجهة اليمنى للمسلمين، وأن ينزلوا عن ركابهم إذا ما مرور أمام أحد المساجد، ليجد عدد كبير منهم ضالته، فى احتلال الفرنسيين لمصر، لخلاصهم من كل هذه القيود.

نابليون وهو قائد الحملة الفرنسية، أطاح بكل هذه القيود وجعلهم على رأس الدواوين التى أنشأها، وعندما أنشأ المحكمة التجارية عين المعلم ملطى رئيسا لها، كما عين أحد ضباطه لحراسة الرهبان الموجودين فى سانت كاترين وأعفى المسيحيين من الضرائب، ومن الرسوم الجمركية.

لم تكن هذه المنح التى قدمها نابليون للمسيحيين من باب المحبة أو رفع الظلم الذي تعرضوا له، لكنه وبمكر عسكري، وبعد أن فشل فى استمالة قلوب المسلمين، تمكن من تشكيل حركة مسلحة، كان يطلق عليها حين ذاك حركة الجنرال يعقوب، أو الفيلق القبطي، والذين اتخذوا لأنفسهم زيا عسكريا، مشابها للجيش الفرنسي، لكن جموع المسحيين رفضوا منهج يعقوب، خاصة عندما تجرأ ودخل الكنيسة على البطريرك مرقص الثامن، وهو راكب جواده رافعا سيفه.





فى الفترة التى حكم فيها محمد علي، مصر كان يقدر عدد المسيحيين فى مصر بـ 15 ألف نسمة، منهم 10 آلاف يعيشون فى القاهرة، ورغم ما ذكرته كتب التاريخ حول تمتع المسيحيين فى هذه الفترة بنوع من الحرية، ومنحهم لقب البكوية، فإنه لم يشركهم ضمن أفراد الجيش، حتى فى البعثات التى كان يرسلها للخارج، كانت تقتصر على المسلمين، باستثناء مسيحي واحد وهو إبراهيم السبكي، والذي بعث به لفرنسا لدراسة الطب البيطري، لكن الجزية وحتى هذا العهد كانت تجمع من المسيحيين الذكور.الاحتلال الإنجليزي، كان يتبع سياسة عرفت حين ذاك باسم "الجنزة" وهى السيطرة على المؤسسات، والحكم بمبدأ أننا لا نحكم مصر بل نحكم حكامها، لكن حالة الترابط التى حدثت بين قطبي الأمة، واشتد عودها مع الثورة العرابية، كانت تمثل عائقا أمام هذا المحتل، فلم يجد بدا، إلا أن يشعل فتيل الأزمة الطائفية، بعد أن أوعز للمسيحيين بأن الحركة الوطنية "التى تشكلت لتصد عن البلاد مطامع المحتلين"، تسعى لإخضاع الأقلية المسيحية لحكم إسلامي يفقدها حريتها، وهو ما انجر إليه عدد من المسيحيين لرابط الدين بينهم وبين البريطانيين.

محاولات زرع الفتنة لم تكن بين المسيحيين والمسلمين فحسب، بل امتدت لخلق فتنة بين المسيحيين أنفسهم، عندما أرادت حكومة النمسا فى هذه الأثناء أن تشعل الفتنة بين الأرثوذكس والكاثوليك، وأرسلت مذكرة إلى الحكومة المصرية تطالب فيها بأحقيتها في حماية طائفة الكاثوليك، وهو ما رفضته حكومة مصر واعتبرته تدخلا فى الشئون الداخلية.







محاولات الوقيعة لم تكن خارجية فقط، فهنا فى الداخل المصري، لعبت بعض الصحف الدور الأكبر فى اشتعال الفتنة، وكانت مسرحا للتراشق والتكفير والتخوين، صحيفتا تادرس المنقباوي "مصر" و"الوطن" كانتا منبرا للمتشددين من المسحيين، في المقابل كانت جريدتا المؤيد، واللواء لسان الحزب الوطني، للمتشددين من المسلمين.

مقالات عن "قلق الأقباط العظيم - ومطالب اللجوء لدولة قوية - يهوذا الأسخريوطي - والإنسانية تتعذب" كانت عناوين صحف المتشددين المسيحيين، قابلتها صحف المتشددين من المسلمين، بمقالات "الإسلام قريب فى بلاده، وأخنوخ فانوس يشعل الفتنة - نحن فى بلادنا، والإسلام سينتصر"، كل هذه المقالات كانت كفيلة بأن تقيم حروبا لولا أن القاعدة الشعبية ظلت متماسكة.

حرص الخديو عباس حلمي، على إرسال عدة رسائل لأوروبا كان أبرزها اختياره لبطرس غالي لتشكيل الحكومة، لينسف كل ما يثار عن الفتنة الطائفية فى مصر، لكن لم يمر عامان حتى اغتيل غالي على يد الشاب إبراهيم الورداني، لتسجل أول عملية اغتيال سياسية حدثت فى تاريخ الحركة الوطنية.مقتل بطرس غالي فتح الباب على مصراعيه لصحف المتشددين المسيحيين، للدفاع عن الاحتلال ووجوده فى مصر، معتبرين أن تأخر الاحتلال عن دخول مصر لأسبوع واحد كان سيكلف المسيحيين جميعا حياتهم، لكن خروج واصف نجل رئيس الحكومة الذي تعرض للاغتيال ومطالبته بوحدة الصف قطع الطريق على هذه الدعوات المطالبة ببقاء الاحتلال.في أعقاب الحرب العالمية الأولى، جاءت فكرة تكوين وفد مصري لعرض قضية مصر في فرنسا في ضوء مبادئ ويلسون وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، لكن خلو الوفد من المسيحيين كان شيئا لافتا للانتباه، الأمر الذي دفع "فخرى عبد النور، ويصا واصف، توفيق أندراوس" لعقد اجتماع فى نادي رمسيس لمناقشة هذا الوضع، وقرروا مقابلة سعد زغلول، ليتم الاتفاق على ترشيح ممثل للمسيحين من بين ثلاثة أشخاص هم "واصف بطرس غالي- سينوت حنا- جورج خياط، وقد أدوا القسم أمام سعد زغلول، ليتم اختيار مكرم عبيد فيما بعد ليلعب دور مبعوث لندن".فى 15 ديسمبر عام 1919 عندما كان يوسف وهبة، رئيس وزراء مصر حين ذاك، يمر في شارع سليمان باشا، وإذا بشاب يلقي عليه قنبلتين، لكن لم يصب وهبة، وبعد القبض على الفاعل، تبين أنه طالب طب مسيحي اسمه عريان يوسف، وكان عميلا للاستعمار، واعترف فى التحقيقات بأنه طُلب منه اغتيال يوسف وهبة، ليتم استخدام الحادث علة بأنه طائفي وأن الدافع ديني، ليتم تشويه الحركة الوطنية من جديد، ويتمكن الاحتلال من إعادة توازنه مرة أخرى.





"سرجيوس عبد الملاك، مصطفى القاياتي، محمود أبو العيون، بولس غبريال، سينوت حنا"، كلها أسماء لعبت دورا مهما فى هذه الأثناء، لوأد الفتنة الطائفية التى كانت تتجدد، بارتفاع الأصوات المطالبة بالاستقلال، ولعل الدور الأكبر والأبرز هو ما لعبه القمص سرجيوس عبد الملاك، ليطلق عليه وعن استحقاق لقب رمز الوحدة الوطنية.رجل الدين المسيحي القمص سرجيوس عبد الملاك، أدرك الخطر عقب اغتيال بطرس غالي، وتأكد منه عندما ذهب للسودان، ووجد المسيحيين قد تركوا النادي المصري فى السودان وذهبوا لتأسيس ناد آخر أطلقوا عليه المبتكر القبطي، فاكتفى الرجل حينها بإلقاء محاضرة عن السلام والمحبة.

اندلعت نيران الثورة، فلم يجد سرجيوس إلا أن يدعو الجميع للتماسك لمواجهة العدوان والاحتلال، فذهب إلى الأزهر واعتلى المنبر، وقال قولته الشهيرة، إذا كان الإنجليز يتمسكون ببقائهم في مصر بحجة حماية القبط، فأقول، "ليمت القبط وليحيا المسلمون أحرارا"، وهتف من أعلى المنبر عاش الهلال مع الصليب، لتخرج الجماهير من الأزهر يرددون الشعار الذي أطلقه سرجيوس، من أعلى المنبر.