انت الان تتابع سقوط سقف عقار في الإسكندرية.. وإخلاء السكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أصدر حي وسط الإسكندرية، مساء أمس الجمعة، قرارا بإخلاء مؤقت للسكان بالعقار رقم 12 بشارع الزهد في منطقة محرم بك، عقب سقوط سقف حجرة في الدور الأخير من العقار، دون وقوع إصابات، وتم عمل إشارة إخلاء مؤقت للسكان دون نقل منقولاتهم لحين عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، كما تم تكليف مقاول الحي بسرعة رفع الأنقاض والردم من أعلى سقف الدور الرابع حرصا على سلامة السكان والمارة، حيث إنها تشكل خطورة داهمة على بقية العقارات المجاورة والمارة بالشارع.
من جانبها، قالت المهندسة بهية عبد الفتاح، رئيسة الحي، خلال تفقدها العقار، إن غرفة عمليات الحي تلقت بلاغا من أحد المواطنين، بسقوط سقف حجرة العقار، وعلى الفور انتقلنا إلى مكان الحادث. وأوضحت أنه تبين من المعاينة سقوط سقف حجرة بالدور الأخير من العقار المكون من دور أرضي وأربعة طوابق علوية، صادر له قرار
من جانبها، قالت المهندسة بهية عبد الفتاح، رئيسة الحي، خلال تفقدها العقار، إن غرفة عمليات الحي تلقت بلاغا من أحد المواطنين، بسقوط سقف حجرة العقار، وعلى الفور انتقلنا إلى مكان الحادث.
وأوضحت أنه تبين من المعاينة سقوط سقف حجرة بالدور الأخير من العقار المكون من دور أرضي وأربعة طوابق علوية، صادر له قرار الترميم رقم 71 لسنة 1981 الذي لم يتم تنفيذه لترميم العقار، وتقرر إحالة الأمر لمهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وبدء العمل في إزاله الأجزاء الخطرة من العقار
وأضافت أنه تم إخطار قسم شرطة محرم بك وقوات إدارة الحماية المدنية التي انتقلت بمعداتها إلى محل الواقعة وتم وضع حواجز حديدية أسفل العقار لتأمين المارة.
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