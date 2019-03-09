شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عاجل بعد انهيار طابقين بعقار تحت الإنشاء في الخصوص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد فرحات، رئيس مدينة الخصوص، إن العقار الذي انهار طابقان منه أثناء قيام صاحبه بإجراء التشطيبات النهائية له مخالف بالكامل، وتم بناؤه منذ سنوات، مشيراً إلى أنه ستتم إزالته بالكامل.

وأضاف فرحات أن العقار مكون من 13 طابقاً، وكان يسكن به شخص واحد فقط، وتم إجلاؤه، وتحرير محضر ضد صاحب العقار وإنذاره تمهيداً لإزالته.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، قد تلقى إخطاراً من اللواء حاتم حسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بانهيار طابقين بعقار مكون من 13 طابقاً بمدينة الخصوص.

وانتقل المقدم أحمد الشعراوى، مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، إلى موقع العقار، حيث تبين وجود انهيار جزئي بالطابقين الحادي عشر والثاني عشر من العقار، كما تبين من الفحص أن العقار تحت الإنشاء، وليس به أي سكان، ولم تقع أي خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة للتحقيق.