شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: نقف على مسافة واحدة من الدول المرشحة لمنصب مدير «الألكسو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو- إلكسو-إيسيسكو)، أن اللجنة الوطنية المصرية تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين على منصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الالكسو».

ومن المقرر اختيار المدير العام الجديد لـ«الالكسو» خلال المؤتمر الاستثنائي للمنظمة في شهر أبريل المقبل، وذلك خلفا للكويتي الدكتور سعود هلال الحربي الذي تولي منصب قيادي بدولة الكويت نوفمبر الماضي، ويتنافس على منصب المدير العام للمنظمة 6 مرشحين وهي السعودية والعراق وسلطنة عمان والسودان وموريتانيا وتونس، ويتم اختيار المدير العام من خلال ممثلي الدول الأعضاء المكون من 22 دولة عربية.

وقال عبدالغفار في تصريحات صحفية السبت،أن ما يتم التوصل إليه من مقررات خلال هذه الدورة الاستثنائية سيلقى كل الاهتمام والدعم، بما يعود بالنفع على المنظمة العربية ويحقق غايات جامعة الدول العربية في دفع العمل العربى المشترك للأمام بما يحقق طموحات دولنا العربية.

وتلقي عبدالغفار، تقريرًا من الدكتورة غادة عبدالباري أمين عام اللجنة الوطنية، ممثل مصر في المجلس التنفيذى لمنظمة الإلكسو، حول مشاركة مصر في اجتماعات الدورة الخاصة العاشرة للمجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الكسو ) التي تم عقدها اليوم السبت بمقر المنظمة بالعاصمة التونسية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الدورة الاستثنائية للمجلس تعد دورة لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة، حيث من المقرر مناقشة عدد من الموضوعات، أهمها: فحص أوراق المرشحين من الدول العربية وإعداد توصية يتم رفعها إلى المؤتمر العام لاختيار المدير العام للمنظمة المقرر اعتماده في دورة استثنائية للمؤتمر العام للمنظمة في شهر أبريل المقبل، وسوف يتولى المجلس فحص ملفات المرشحين، ورفع التوصية للمؤتمر العام لاختيار وتعيين أحد المرشحين، وتحديد مكان وموعد انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي الذي يجب ألا يتعدى تاريخ انعقاده يوم 15 أبريل 2019 تطبيقا لقرار المجلس التنفيذي.