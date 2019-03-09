شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بـ«النواب» حول خطورة تهدُّم مبنى «علوم الإسكندرية» على الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن وجود خطورة على الطلاب المترددين على مبنى كلية العلوم في جامعة الإسكندرية وتهالكه، ما يستوجب هدمه حفاظاً على الأرواح.

وقال النائب، في طلبه الذي قدمه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن مبنى كلية العلوم بجامعة الإسكندرية يعانى من تهالكه بشكل خطر، حيث يشكل ذعراً بين الطلاب خوفاً من سقوط إحدى الكتل الخرسانية عليهم، مشيراً إلى أن يد التطوير لم تَطُلْه حتى الآن رغم أنه تأسيس عام 1942، والكلية من أولى كليات الجامعة، وتقع على طريق الحرية الرئيسى.

وأوضح النائب أن المبنى ضروري، ولا يمكن تجاهل تواجد الطلاب فيه، حيث يضم المبنى طلاب قسم الكيمياء، ويشمل قاعات محاضرات ومعامل تابعة لقسم الكيمياء، ويدرس به عدد كبير من الطلاب، مشيراً إلى أن الطلبة الدارسين يؤكدون أنهم يشعرون بأن المبنى يشكل خطورة على حياتهم، خاصة أنهم يجلسون داخل المبنى لفترات طويلة، ونظراً للأعداد الكبيرة يشعرون بالخوف دائماً من التواجد بالمبنى.

ولفت «عامر» إلى أنه رغم شكوى الطلبة وأنه تقدم بخطابات رسمية لسرعة اتخاذ اللازم لتطوير المبنى وإنهاء أعمال الترميمات قبل وقوع كارثة، فإن هناك تجاهلاً لذلك، خاصة أن المبنى قديم ومتهالك، ومتوقع سقوط أجزاء منه في أي لحظة.

وأضاف أن الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، أعلن البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لهدم المبنى وإعادة بنائه من جديد، وأنه تمت الموافقة من قِبَل وزارة التخطيط على التمويل اللازم له، لكن لم يحدث شيء إلى الآن، وظل كلام رئيس الجامعة مجرد تصريح إعلامي فقط، وطلب تحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة.