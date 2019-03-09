شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وزراء يتفقدون أعمال التطوير بمعابد الفيلة الأثرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الوفد الوزاري المكون من وزراء الآثار والتنمية المحلية والإسكان والشباب والرياضة، المكلف بمتابعة استعدادات محافظة أسوان لاستضافة ملتقى الشباب العربي والأفريقي، أعمال تطوير منطقة معابد فيلة الأثرية، اليوم السبت، ورافقهم في جولتهم التفقدية كلاً من الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.

واستمع الوزراء لشرح مفصل من الدكتور مصطفي وزيري، والدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، حول تفاصيل التطوير والتجميل والتشجير بمنطقة معابد فيلة الأثرية، والتي تشمل المرسى الشرقي.