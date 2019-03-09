شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عالمي في المخ والأعصاب بالمعادي العسكري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الأستاذ الدكتور راندال إيدجيل، خبير الأمراض العصبية وطب المخ والأعصاب، أستاذ علاج السكتات الدماغية «جلطات ونزيف المخ» والقسطرة المخية وعلاج عيوب الأوعية الدموية للمخ بمستشفيات سان لويس الجامعية بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 20 حتى 29 مارس الحالي، حسبما ذكر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
ويستقبل المستشفى حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية، أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
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