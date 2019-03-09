شكرا لقرائتكم خبر عن مسعف وسائق يعيدان 96 ألف جنيه لمصاب في حادث تصادم بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعاد مسعف وسائق 96 ألف جنيه إلى مصاب في حادث تصادم بالمنيا.

وقام كل من أشرف محمود عبدالله، مسعف بمرفق إسعاف المنيا، وعبيد عامر محمد، سائق السيارة رقم كود/ 935 بمرفق إسعاف المنيا، برد مبلغ 96520 جنيهاً إلى أحد المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش»- الشيخ فضل، عقب العثور عليها داخل السيارة بموقع الحادث.

وكان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطاراً من العميد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بني مزار، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الجيش- الشيخ فضل أمام مركز بني مزار، ما أدي إلي إصابة مستقليها، وعقب الحادث تقدم المسعف بإيداع مبلغ 96520 جنيهاً وجده بالسيارة بصفة أمانة لحين شفاء صاحب المبلغ المصاب وتسليمه له.

وأشاد أهالي مركز بني مزار والمنيا بأمانة السائق والمسعف، وطالبوا المحافظ بتكريمهما على أمانتهما.