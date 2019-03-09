شكرا لقرائتكم خبر عن "حقك تنظمى".. حملات للتوعية بتنظيم الأسرة فى 9 محافظات غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة قطاع السكان وتنظيم الأسرة، عن إطلاق مبادرة لزيادة الوعى لدى كافة المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة، تحت شعار "حقك تنظمى" فى 9 محافظات.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، فى بيان اليوم، إن المبادرة، ستنطلق غدا الأحد، وتنظم فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بضرورة إتاحة خدمات تنظيم الأسرة لكل المواطنين.

وأضاف "مجاهد"، أن المحافظات التسعة هى كلاً من الفيوم، والبحيرة، ودمياط، وأسيوط، والقليوبية، وبورسعيد، وجنوب سيناء، ومطروح، والإسكندرية.

من جانبها، قالت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إن هذه المبادرة، تندرج ضمن مبادرة "أيامنا أحلى"، والتى تهدف لتمتع جميع المواطنين بأفضل مستوى من المعرفة، والمعلومات، والخدمات الآمنة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، عبر تعزيز قدرة الأزواج، والأفراد على ممارسة حقهم الأساسى فى أن يقرروا بحرية عدد الأطفال، والفترات الفاصلة بين انجاب كل طفل وأخر.

وأضافت الدكتورة سحر السنباطى، أن المبادرات التى يطلقها قطاع تنظيم الاسرة والسكان، تهدف لزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة معدل استخدام وسائله، وخفض نسبة التوقف عن استخدامها، كما تعمل على خفض نسبة الاحتياجات غير الملباة.

وأشادت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، بتعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد الأوروبى، فى ملف تنظيم الأسرة، لافتة إلى أنه يتم استهداف القرى الأكثر احتياجاً طبقاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والأماكن الجاذبة للعمالة، مشيرة إلى أن "المبادرة" تستهدف كلاً من المراهقين والشباب والأزواج، والسيدات فى سن الإنجاب، والفتيات المقبلات على الزواج، والسيدات المتزوجات حديثاً ويرغبن فى المباعدة بين الولادة، والسيدات فيما بعد سن الإنجاب سواء أمهات أو حموات، والرجال فى مراحل العمر المختلفة، حيث سيتم عقد حملات توعية تحت شعار "أسرتنا مثالية"، بالتزامن مع الحملات وقوافل الصحة الإنجابية التخصصية.

وأشارت الدكتورة سحر السنباطى، إلى أنه سيتم تنظيم لقاءات للرجال تحت شعار "كلام رجالة"، ولقاءات للسيدات من ربات البيوت تحت شعار "خمسة لصحتك"، ولقاءات للحموات تحت شعار "حماتى حياتى"، ولقاءات للسيدات العاملات فى سن الإنجاب تحت شعار "نظمتي!"، ولقاءات للشباب تحت شعار "أسرتنا مثالية"، بالإضافة لتنفيذ عروض مسرحية، وأنشطة ثقافية فى قصور الثقافة، ومراكز الشباب.

وقالت الدكتورة سحر السنباطى، إنه سيتم توعية الفئات المجتمعية المختلفة حول مخاطر الحمل المتكرر، والمتقارب، والمبكر، والمتأخر، وفوائد المباعدة بين الولادات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن تنظيم الأسرة والرد على الشائعات.

ولفتت إلى أن مبادرة "حقك تنظمي"، ستتزامن مع قوافل وحملات توعية بالمحافظات التسعة المستهدفة، كما سيتم تكليف الرائدات الريفيات ومرشدات الجمعيات الأهلية بالمشاركة فى الحملة، عبر الحصر والدعاية والترويج لها، ونشر الرسائل الصحية للترويج لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، بالشراكة مع المحافظات، ووزارات التعليم، والأوقاف، والجمعيات الأهلية، والمحليات.

وأكدت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أنه سيتم صرف خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية بالمجان ضمن المبادرة، عبر عيادات ثابتة، ومتنقلة، وفى المراكز الحضرية، والمستشفيات، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مع الاستعانة بأخصائيين نساء وتوليد لإجراء الكشف الطبى على المنتفعات وتقديم خدمات المشورة والصحة الإنجابية.