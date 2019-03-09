شاهد.. متعلقات ومقبرة البابا كيرلس السادس فى الذكرى الـ48 لنياحته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الكنيسة القبطية اليوم، عيد نياحة "وفاة" البابا كيرلس السادس البابا 116 للكنيسة القبطية، حيث ترفع صلوات القداس فى ذكراه الـ48 التى توافق العيد السادس للاعتراف به قديسًا من قبل المجمع المقدس للكنيسة.
وفى هذا الإطار نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صورا من متعلقات البابا الراحل وأيضا مقر مدفنه ومقبرته.
ملابس البابا الراحل
ومن المقرر أن يترأس الأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير مارمينا بصحراء مريوط بالإسكندرية، قداس الاحتفال بعيد القديس البابا كيرلس السادس فى الذكرى 48 لرحيله.
مدفن البابا كيرلس
مدفن البابا كيرلس
جانب من متعلقات البابا كيرلس
ملابس البابا كيرلس
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