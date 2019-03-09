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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر، 15 يوما على ذمة التحقيق.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أصدر قرار بحبس 11 متهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية التحقيقات التى تجريها النيابة العامة في حادث قطار محطة مصر.
وأوضحت النيابة، أن المتهمين في القضية هم: "سائق الجرار ٢٣٠٥ ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار وسائق الجرار ٢٣٠٢ وعامل المناورة لذات الجرار وأيضا العامل المختص بتحويلة الخطوط".
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