شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف .. تعرف على أبرز المحطات فى حياة سعد زغلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على ثورة 1919، حيث ولد سعد زغلول عام 1858 بالغربية، وتتلمذ على يد الإمام محمد عبده، وعمل في جريدة الوقائع المصرية وبالمحاماة، وتقلد منصب ناظر الحقانية، وساهم فى إعداد قانون المحاماة رقم 26 لسنة 1912، وشكل وزارة الشعب أول وزارة يرأسها مصرى من أصول ريفية، وتوفى عام 1927.

وتعد ثورة 1919، أول ثورة شعبية في أفريقيا والشرق الأوسط واستلهمت وقودها من شعار الهلال مع الصليب.