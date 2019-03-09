شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف ..تعرف على أبرز المحطات فى حياة الشهيد عبد المنعم رياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجرافا، احتفالا بيوم الشهيد، عن ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض.

وأوضح الإنفوجراف، أبرز المحطات فى حياة الفريق عبد المنعم رياض، حيث ولد عام 1919 بالغربية، وفى عام 1941 عين بعد تخرجه فى سلاح المدفعية، واشترك في الحرب العالمية الثانية، وتولى قيادة مدرسة المدفعية عام 1951، وعام 1953عين قائدا للواء الأول المضاد للطائرات فى الإسكندرية، وفى عام 1958 سافر فى بعثة تعليمية إلى الاتخاد السوفيتى، وعام 1959 أتم بعثته بتقدير امتياز ولقب بالجنرال الذهبى.

وعام 1960 شغل منصب رئيس أركان سلام المدفعية، وعين رئيسا لأركان القيادة العربية الموحدة عام 1964، واستشهد فى مارس 1969 .