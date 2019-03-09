البدري ضيف: سعر توريد القمح سيحقق هامش ربح للفلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:

قال النائب البدرى أحمد ضيف، إن الإتفاق علي سعر توريد أردب القمح لعام 2019/2018، بـ685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5 و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5 سيكون له مردود ايجابي في تحقيق هامش ربح للفلاح.

وطالب ضيف فى بيان له اليوم، بضرورة عمل حصر شامل لكل الصوامع الموجودة على مستوى الجمهورية والمجهزة لتوريد محصول القمح في الموسم الجديد، وشون التجميع وهل هناك خطة للتعامل مع الشون الترابية التي تمثل مشكلة في التوريد وتسبب معاناة للمزراعين في بعض المناطق؟

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تشكيل لجنة فنية قائمة لتحديد أسعار المحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كاف، حتى يتسنى للفلاح زراعة المحصول، الذي يرى أنه سيحقق له هامش ربح، لافتا إلى أهمية أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية وتوفير الأموال اللازمة لشراء المحاصيل من الفلاحين.

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