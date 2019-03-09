النائب محمد العقاد يطالب بإطلاق مشروع قومي لتعليم الكبار ومحو الأمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب محمد العقاد، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة فى محو الأمية فى مصر، وهل هناك استراتيجية وخطة للتعامل مع هذا الأمر؟ من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود.

وأضاف النائب فى بيان له اليوم، أن الهيئة القومية لمحو الامية وتعليم الكبار أشارت أن هناك 17 مليون أمي في مصر، وتم محو أمية 272 ألف و567 دارسا في حين أن الموازنة المخصصة لهم تقدر بنحو 276 مليون جنيه، متسائلا: هل هناك خطة واضحة يسير العمل وفقا لها، أم أن الأمر قائم للاجتهادات الشخصية؟

ووجه النائب مجموعة من الأسئلة للحكومة حول حقيقة الموزانة المخصصة لهذا الأمر؟، وكيق يتم إنفاقها سنويا؟، وهل تحقق الغرض المخصص له؟، ولماذا لا نعتبر هذا الأمر مشروع قومي من أجل القضاء على محو أمية هذه النسبة وأن يتحقق الحلم بأن تكون مصر بلا أمية، لافتا إلى ضرورة استغلال الطاقات البشرية الموجودة فى هيئة تعليم الكبار.​