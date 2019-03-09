الأمن العام: ضبط سائق وعامل سرقا 20 سيارة من المواطنين في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط سائق، وعامل سرقا 20 سيارة.
كانت وردت معلومات لضباط قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة وقطاع الأمن العام، مفادها قيام سائق وعامل بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بإسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها لإعادتها مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وأقرا بارتكابهما 20 حادثًا بذات الاسلوب بدوائر أقسام (أول مدينة نصر- النزهة - مصر الجديدة)، وأقرا بإعادة 15 سيارة منهم عقب مساومة مالكيها، والحصول منهم على مبالغ مالية.
وبإرشادهم عثر على 3 سيارات متبقية من حصيلة نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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