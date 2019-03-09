الأموال العامة تضبط موظفين لتواطؤهم مع آخرين للبناء على أرض زراعية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية نتيجة تواطؤ بعض مسئولي الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة بلقاس مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية على أرض زراعية "بدون ترخيص" وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

أكدت التحريات صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام "فكري.ف"، فني شئون هندسية بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة بلقاس، "ياسين.ا"، فني شئون هندسية بذات المجلس، مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقاس، باستغلال موقعهما الوظيفي في غضون الفترة من عام 2013 / 2014 إبان عملهما بالوحدة المحلية بقرية الشوامي ببلقاس والتواطؤ مع كلٍ من "محمد .ع"، "فرغلي.ع"، "الشحات.م"، عامل، مقيمون بدائرة المركز.

وبينت التحريات أنهم مكنوهم من البناء على أرض زراعية "بدون ترخيص" وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال البناء المخالفة والتعدي على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من رئاسة مجلس مركز ومدينة بلقاس لفحص العقارات وسؤال مدير الإدارة الهندسية بذات المجلس, وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأرفقت بالأوراق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحر عنهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب تلك الوقائع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.