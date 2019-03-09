24 ساعة انضباط.. شوارع الجيزة دون مخالفات "رادار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 3 آلاف و317 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1560 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ1147 مخالفة.

كما تم حجز 8 دراجات نارية "توك توك" و3 سيارات سرفيس مخالفة، وضبط 26 موقفا عشوائيا، و23 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان والتصالح الفوري في 11 حالة دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.