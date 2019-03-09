القبض على 24 مشتبها به بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق، وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.

شارك في الحملة ضباط (الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومرور الجيزة، وقوات الأمن، وشرطة المرافق، وتأمين المناطق السياحية والأثرية، والحماية المدنية).

وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 24 حالة اشتباه، 5 باعة متجولين، 4 خيَّالين وجمَّالين، وتنفيذ 16 حكمًا قضائيًا متنوعًا وقضية تسول.

وفي مجال المرافق، تحت إشراف اللواء حسن الدماطي، تم رفع (200 لوح خشب - 150 سيخ حديد - 32 كرسيًا- عربة فول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.