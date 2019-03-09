الشرطة تداهم "دواليب الكيف" وتضبط 17 متهما بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

وأسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 17 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك بمضبوطات بلغت 425 جرام حشيش، 232 قرصًا مخدرًا وألف جرام من مخدر الإستروكس.

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم وطبنجة وبندقية خرطوش "بامب أكشن".

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.