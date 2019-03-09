أخبار مصر | خبير عالمي في المخ والأعصاب بـ"المعادي العسكري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير عالمي في المخ والأعصاب بـ"المعادي العسكري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي الأستاذ الدكتور راندال إيدجيل خبير الأمراض العصبية وطب المخ والأعصاب وأستاذ علاج السكتات الدماغية ( جلطات ونزيف المخ ) والقسطرة المخية وعلاج عيوب الأوعية الدموية للمخ بمستشفيات سان لويس الجامعية بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 20 وحتى 29 مارس الحالي.

وتستقبل المستشفى حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.