أخبار مصر | "شعراوي": صندوق التنمية المحلية ومبادرة مشروعك يمولان المشروعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعراوي": صندوق التنمية المحلية ومبادرة مشروعك يمولان المشروعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل من خلال صندوق التنمية المحلية ومبادرة مشروعك في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى الأكثر احتياجًا بالصعيد وكافة المحافظة والتي ساهمة في توفير الآلاف من فرص العمل.

وكلف الوزير محمود شعراوي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتدريب الكوادر المحلية بالمحافظات الموجودة في المرحلة الاولي وهي سوهاج وأسيوط وأسوان وبني سويف والمنيا لبناء فريق محلي كفء وقوي قادر علي إدارة وتنفيذ المشروعات في القري الموجودة في المرحلة الاولي وإعداد الخطط التي سيتم تنفيذها في المرحلة الثانية في باقي المحافظات، موضحًا أن الوزارة قامت بجهود عديدة خلال الفترة الماضية لدعم القري الأكثر احتياجًا بالصعيد حيث تم دعم أكثر من ٧٨ قرية علي مستوي المحافظات.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكد أن الحكومة تضع نُصب أعيُنها محافظات الصعيد وبصفة خاصة القري الأكثر احتياجًا والتي يبلغ عددها حوالي ٩٠ ٪؜ من إجمالي ١٠٠٠ قرية أكثر احتياجًا علي مستوي محافظات الجمهورية.

وأشار الوزير شعراوي إلي اهتمام الحكومة بان يشعر الموطن بعملية التنمية خلال المرحلة القادمة، مشيرًا الي ان تلك القري تحتاج الي تنمية متكاملة وليست بنية أساسية فقط ولكن خدمات صحية وتعليمية وخلق فرص عمل للمواطنين فيها لبناء الانسان.



وأوضح شعراوي أن هذه القرى ستأخذ نصيبًا عادلًا من التنمية وفقًا لمنهجية تقوم على الشراكة الكاملة مع المواطن في تحديد وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية، سواءً في مجال البنية الأساسية أو الخدمات أو التنمية الاقتصادية المحلية.