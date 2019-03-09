أخبار مصر | وزير التنمية المحلية: نضع محافظات الصعيد نصب أعيننا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية: نضع محافظات الصعيد نصب أعيننا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تضع نُصب أعيُنها محافظات الصعيد وبصفة خاصة القرى الأكثر احتياجًا والتي يبلغ عددها حوالي ٩٠ ٪؜ من إجمالي ١٠٠٠ قرية أكثر احتياجًا على مستوي محافظات الجمهورية.

وأشار الوزير شعراوي إلى اهتمام الحكومة بأن يشعر الموطن بعملية التنمية خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى أن تلك القرى تحتاج إلى تنمية متكاملة وليست بنية أساسية فقط ولكن خدمات صحية وتعليمية وخلق فرص عمل للمواطنين فيها لبناء الإنسان.