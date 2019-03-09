أخبار مصر | الوزراء ينشر انفوجرافا حلول مرور 100 عام على ثورة 1919

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء ينشر انفوجرافا حلول مرور 100 عام على ثورة 1919 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجرافا حول ذكرى مرور 100 عام على ثورة 1919، ولمحات من حياة زعيم الأمة سعد زغلول.

وأوضح الانفوجراف، أن سعد زغلول ولد في قرية أبيانه مركز فوه التابعة لمحافظة الغربية، وتتلمذ على يد الإمام محمد عبده وعمل في جريدة الوقائع المصرية كما عمل معاونا بنظارة الداخلية وعمل أيضا بالمحاماة حتى تقلد منصب ناظر الحقنية.

وأشار إلى أنه ساهم في إعداد قانون المحاماة ٢٦ لسنة ١٩١٢، وشكل وزارة الشعب أول وزارة يرأسها مصري من أصول ريفية كما ساهم في تأسيس الجامعة المصرية وتأسيس نقابة المحامين.

وذكر الانفوجراف أن سعد زغلول توفى في ٢٣ أغسطس ١٩٢٧ وتم نقل جثمانه إلى ضريح سعد زغلول الذي شُيد في عام ١٩٣١.

وأوضح أن ثورة ١٩١٩ هي أول ثورة شعبية أفريقيا في الشرق الأوسط استلهمت وقودها من شعار الهلال مع الصليب كرمز للوحدة أبناء الأمة حيث اندلعت الثورة في ٩ مارس ١٩١٩ بجميع ربوع مصر.

وكان من أهم أسباب الثورة هي استغلال وظلم الإنجليز لأبناء الشغب المصري ومصادرة ممتلكات الفلاحين للمساهمة في تكاليف الحرب وإجبار الفلاحين على زراعة المحاصيل التي تتناسب مع متطلبات الحرب لبيعها بأسعار منخفضة وإعلان الأحكام العرفية في مصر واعتقال سعد زغلول ونفيه إلى جزيرة مالطه.