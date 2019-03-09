مصر | ضبط موظف بشركة غزل ونسيج اشترك مع آخر في اختلاس 4 ملايين جنيه

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ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف بإحدى شركات الغزل والنسيج لقيامه بالاشتراك مع آخر باستغلال موقعهما الوظيفي واختلاس ما يقرب من 4 ملايين جنيه بالبحيرة.

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بلاغا بقيام "محمد.م.م" – أمين صندوق الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بإحدى شركات الغزل والنسيج التابع لقطاع الأعمال ، يتضمن نشاطها فى بيع وشراء سلع إستهلاكية وتموينية للعاملين بالشركة وأموالها أموال عامة وتخضع للقانون التعاونى الإستهلاكى، والكائنة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة - بإختلاس ما بعهدته من مبالغ نقدية، والتلاعب فى كشوف ومستندات الجمعية ، والإضرار العمدى بالمال العام.

بالبحث والتحري تأكد صحة البلاغ ، كما أسفر تكثيف التحريات عن قيام محمد .م.م أمين صندوق ومدير خدمات الجمعية التعاونية الإستهلاكية للعاملين بالشركة المشار إليها خلال الفترة من 5/2016 حتى 11/2017 ، محمد .م.م رئيس القطاع المالى بذات الشركة " سابقاً " وأمين صندوق الجمعية السابق خلال الفترة 1/2015 حتى 4/2016 مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الدوار محافظة البحيرة؛ بإستغلال موقعهما الوظيفى كأمناء صندوق الجمعية التعاونية الإستهلاكية للعاملين بالشركة والإضرار العمدى بالمال العام فى غضون الفترة من عام 2015 حتى عام 2017 وذلك من خلال إرتكابهما للمخالفات.

والأمر الذي أدى إلى الإضرار العمدى بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وإختلاس أموال الجمعية بإجمالى مبلغ (3,800,000) ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه .

وتأكد ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة ، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأرفقت بالأوراق.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى "هارب" ، وأبدى استعداده لسداد المبالغ المالية المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية و تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.