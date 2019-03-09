مصر | النيابة تبدأ التحقيق في العثور على جثة سيدة أفريقية بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تبدأ التحقيق في العثور على جثة سيدة أفريقية بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحقيقات موسعة في العثور على سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية داخل شقة بمنطقة التبة.

وكما كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتعود البداية عقب تلقي قسم شرطة مدينة نصر، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة لسيدة أفريقية في حالة داخل شقة بمنطقة التبة بمدنية نصر.

وبالفحص تبين أن المتوفاة كانت استأجرت شقة بالمنطقة للإقامة فيها، ولاحظ الأهالي أنها لم تدخل أو تخرج من الشقة منذ فترة، إلى أن لاحظوا انبعاث رائحة كريهة من الشقة، وعندما قاموا بفتح الباب عثروا على جثتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق

الداخلية": مقتل 6 إرهابيين بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن بسوهاج

أكدت وزارة الداخلية، أنه استمرارا لجهودها في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، فقد اضطلع قطاع الأمن الوطني بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية بأماكن تردد وتمركز العناصر الإرهابية خاصةً الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي، والتي يسعى هؤلاء العناصر باتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاهم العدائية.

وكشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة، واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.

وتمت مداهمة الخور المشار إليه ، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مقتل 6 من العناصر الإرهابية، عثر بحوزتهم على "4 بنادق آلية عيار 7,62×39 ، 2 بندقية خرطوش، كمية من الطلقات، عبوة ناسفة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.