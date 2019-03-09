انت الان تتابع السيسي للمرأة في يومها العالمي: دمتِ رمزًا للحب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحيةً والتقدير والاحترام لكل سيدة ناضلت، وحقّقت مُنجزات في كل الميادين، ودافعت عن معاني الحرية والإنسانية والحياة على مر العصور. وأضاف الرئيس السيسي، عبر الصفحة الرسمية للرئيس، على موقع "فيسبوك": "دُمتُنّ رمزا للقوة والعطف والنُبل والشجاعة، وكل مفردات الحياة والحب والجمال". وتحتفل البلدان العالم في الثامن من مارس كل عام، باليوم العالمي للمرأة، وجاء الاحتفال بهذا اليوم على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة فى منتصف القرن التاسع عشر، على الظروف اللا إنسانية التي أجبرتهن على العمل تحتها.
ورغم أن الشرطة تدخلت لتفريق المتظاهرات بطريقة وحشية فى ذلك الوقت، إلا أن المسيرة نجحت في دفع كبار الدولة من المسؤولين إلى طرح المشاكل التى تواجه المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية. فى 8 مارس 1908، عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد شوارع مدينة نيويورك فى أمريكا، حيث خرجت 15 ألف امرأة
ورغم أن الشرطة تدخلت لتفريق المتظاهرات بطريقة وحشية فى ذلك الوقت، إلا أن المسيرة نجحت في دفع كبار الدولة من المسؤولين إلى طرح المشاكل التى تواجه المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية.
فى 8 مارس 1908، عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد شوارع مدينة نيويورك فى أمريكا، حيث خرجت 15 ألف امرأة في مسيرة تطالب بساعات عمل أقصر وأجر أفضل ووقف تشغيل الأطفال، ومنح النساء حق الاقتراع، لكنهن حملن هذه المرة قطعًا من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالتها واخترن لحركتهن الاحتجاجية تلك شعار «خبز وورود».
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