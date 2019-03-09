انت الان تتابع حدث في مثل هذا اليوم..استشهاد الفريق عبد المنعم رياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في مثل هذا اليوم 9 مارس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أنه شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 632: آخر خطبة (حجة الوداع) للنبي محمد ألقاها يوم عرفة على جبل الرحمة. في عام 1919: اندلاع ثورة المصريين ضد الاحتلال البريطاني بقيادة سعد زغلول والتي عرفت باسم ثورة 1919. في عام 1969: استشهاد رئيس أركان الجيش المصري الفريق عبد المنعم رياض، على يد المدفعية الإسرائيلية، في أثناء تفقده للجبهة المصرية إبان حرب الاستنزاف.

في عام 1923: ولد والتر كون، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1998. في عام 1934: ولد يوري جاجارين، رائد فضاء روسي وأول من صعد إلى القمر. في عام 1897: وفاة جمال الدين الأفغاني، أحد الأعلام البارزين في عصر النهضة العربية. في عام 1971: وفاة كيرلس السادس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة

في عام 1923: ولد والتر كون، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1998. في عام 1934: ولد يوري جاجارين، رائد فضاء روسي وأول من صعد إلى القمر. Advertisements في عام 1897: وفاة جمال الدين الأفغاني، أحد الأعلام البارزين في عصر النهضة العربية. في عام 1971: وفاة كيرلس السادس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 116. في عام 1989: وفاة سعيد حوى، داعية ديني وأحد أعلام جماعة الإخوان المسلمون في سوريا. في عام 1992: وفاة مناحم بيجن، رئيس وزراء إسرائيل حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1978. في عام 1996: وفاة الشيخ محمد الغزالي، عالم دين ومفكر إسلامي مصري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حدث في مثل هذا اليوم..استشهاد الفريق عبد المنعم رياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.