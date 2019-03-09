انت الان تتابع عميد معهد القلب المُقال يرد على اتهامات وزيرة الصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الدكتور جمال شعبان، مدير معهد أمراض القلب، الذي أقيل أمس الخميس من منصبه، إن المعهد أجرى خلال فترة رئاسته ما يزيد على تسعة آلاف حالة قسطرة، وألفي جراحة قلب مفتوح، مشيرا إلى أن ذلك تم بمشاركة كتيبة كاملة من العمال والأطباء والممرضين على مدار 24 ساعة. "شعبان" أضاف، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار"، عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أن اللمسة الإنسانية عادت إلى معهد القلب، مؤكدًا أن "اليوم الذي صدر فيه قرار إقالته، أجريت 99 عملية قسطرة، و14 عملية جراحة قلب مفتوح، وهو ما لم يستطع أي مركز قلب في العالم أن ينجزه".
وتابع أنه لا يوجد مرضى طوارئ على قوائم الانتظار، وأن المعهد كان يجري العمليات أحيانًا دون بطاقة المريض، بمعدل 450 حالة شهريًا من دون تسجيل. وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، أن إصدار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قرارا بإنهاء تكليف الدكتور جمال شعبان، كمدير لمعهد القلب القومي، وإحالته للتحقيق العاجل،
وتابع أنه لا يوجد مرضى طوارئ على قوائم الانتظار، وأن المعهد كان يجري العمليات أحيانًا دون بطاقة المريض، بمعدل 450 حالة شهريًا من دون تسجيل.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، أن إصدار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قرارا بإنهاء تكليف الدكتور جمال شعبان، كمدير لمعهد القلب القومي، وإحالته للتحقيق العاجل، نظرا لتقصيره في مهام عمله، وتكليف الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، بديلًا عنه.
وأوضح خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، أن قرار الوزيرة جاء بعد مذكرة عرضت عليها من الدكتور أحمد محيى القاصد، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي والمشرف على غرفة قوائم الانتظار، توضح عددًا من الأخطاء رصدتها لجنة مشكلة من الغرفة المركزية لمتابعة إنهاء قوائم الانتظار في معهد القلب القومي.
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