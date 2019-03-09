شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم وثائقي لتاريخ «الوفد» في «مئوية ثورة 1919» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حزب الوفد أنه تم الانتهاء من إعداد أول فيلم تسجيلي وثائقي يتناول تاريخ حزب الوفد تمهيداً لعرضه، ويأتي إنتاج الفيلم وتقديمه وإتاحته لجميع المصريين في إطار احتفالات حزب الوفد بمئوية ثورة 1919، والتي تبدأ خلال الشهر الجاري.

وكشف الدكتور هاني سري الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، خلال زيارته، السبت، لبيت الأمة، في إطار احتفالات الوفد بمرور مائة سنة على ثورة 1919، أن الفيلم الذي يقوم برعايته مُهْدَى إلى جموع الوفديين في مختلف أنحاء مصر، مستعرضاً تاريخ الوفد فكرة ونضالاً ومبادئ وقيماً عظيمة وراسخة، مضيفاً أن الفيلم يستهدف تقديم توثيق حقيقي لجانب مهم من تاريخ مصر تعَرَّض على مدى عدة عقود لتشويه وتجاهل مُتعمَّدَيْن.

Advertisements

وقال «سري الدين» إنه تم تكليف الكاتب شريف عارف، مقرر لجنة الإعلام بحزب الوفد، بكتابة سيناريو الفيلم، ويخرجه المخرج سامح سند، بمشاركة نخبة من المبدعين والفنيين المتميزين.

وأوضح أن الفيلم، الذي يمتد لنحو الساعة، يراعي تقديم قراءة حيادية لتاريخ الوفد، بلغة سلسة وبسيطة، اعتماداً على شهادات ووثائق تفصيلية تناولت كفاح الوفد، منذ تأسيس الوفد المصري، مروراً بثورة 1919، وإنشاء الحزب، وحكومة الشعب، وتاريخ الزعيمين سعد زغلول ومصطفى النحاس، وإنجازات الوفد حتى سنة 1952.

وأشار إلى أن تاريخ حزب الوفد وثورة 1919 لا يخص حزب الوفد وحده، وإنما يخص المصريين جميعاً، لافتاً إلى أن ثورة 1919 مثلت ميلاداً حقيقياً للقومية المصرية ومبادئ الاستقلال والوحدة الوطنية والاحتكام للشعب وتقدير المرأة.