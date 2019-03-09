شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء التنمية المحلية والرياضة والإسكان يتفقدون أعمال تطوير مطار أسوان الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد 3 وزراء وهم التنمية المحلية والإسكان والشباب والرياضة، يرافقهم اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، السبت، أعمال التطوير الجارية بطريق مطار أسوان الدولى، في إطار الاستعدادات الأخيرة لاستضافة منتدى الشباب العربى الأفريقى بمدينة أسوان خلال الفترة من 16 وحتى 18 مارس الجارى، بحضور رئيس الجمهورية.

وتشمل أعمال التطوير، إنشاءات وتجميل وتشجير طريق المطار بداية من المدخل وحتى خزان أسوان بطول 10 كيلو متر، مع تطوير مطار أسوان الدولى وإنشاء بوابة حضارية له، بجانب تحسين ورفع كفاءة ساحات الانتظار والحدائق بفناء المطار الخارجى، وتطوير ميدان العقاد «مدخل طريق الكورنيش» حتى طريق الكورنيش بطول 20 كيلو متراً.